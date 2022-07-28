انت الان تتابع خبر للحصول على إطلالة شبابية.. شد ورفع الخدود بالطرق الطبيعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع تقدمنا في العمر، تبدأ بشرتنا في الجفاف والترهل، حيث يظهر الجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد والخدود، وغالباً ما يكون مصحوباً بمظهر باهت، يمكن أن تكون ماسكات شد الجلد طريقة ممتازة للتعامل مع هذه المشاكل، فإليك طرق شد الخدود لوجه شبابي بالماسكات الطبيعية.طرق شد ورفع الخدود لوجه شبابيماسك الموززيت الخروعالحليبماسك الموزيعمل الموز حمايتها من أضرار بخصائصه المضادة للأكسدة. فهذا الماسك يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وشد الجلد، أما إضافة العسل وزيت الزيتون للمزيج، والذي يعد من المواد المرطبة ويحتوي على مضادات الأكسدة، يمكنه إصلاح خلايا الجلد التالفة ورفع الجلد.

لذلك، قومي بتقشير نصف موزة ناضجة واهرسيها حتى لا تبقى أي كتل، ثم اضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل واخلطيهم جيداً، بعدها ضعي العجينة على وجهك وخدودك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ومن ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.



زيت الخروعزيت الخروع عامل يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل الجلد أكثر صلابة، مشدودة، وناعمة.

فحمض الريسينوليك، المكون الرئيسي لزيت الخروع، له خصائص مضادة للالتهابات، وهذه الخصائص يمكن أن تخفف من التهاب الجلد وتساعد على رفع وشد الخدود.

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو بضع قطرات من زيت اللافندر. بعدها دلكي هذا المزيج في حركات دائرية تصاعدية على خدودك وكل وجهك، واتركيه بين عشية وضحاها ثم اشطفيه بالماء الفاتر أولاً ثم بالماء البارد للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الحليب

ضعي الحليب على بشرتك وعلى الخدين حيث سينظف ويرطب الجلد، وذلك لأن الحليب يحتوي على الماء والدهون والبروتينات.

يحتوي الحليب ايضا على حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي، تستخدم هذه الأحماض بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة، حيث يمكن أن تحفز نمو الخلايا الجديدة وتزيل خلايا الجلد الميتة، كما قد تساعد البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة في الحليب أيضاً في علاج الأنسجة التالفة وشد الخدود ورفعها ليمنحك وجه شبابي ومتوهج.

