انت الان تتابع خبر هل 'تسببت' قمة جدة بإصابة بايدن بكورونا؟.. البيت الأبيض يرد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال إيجاز صحفي للبيت الأبيض، سئل كيربي: "ربما بدأت تظهر الأعراض ( كورونا ) على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية ، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟".وفي رده، قال المسؤول الأمريكي: "أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي".

وتابع كيربي: "لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس، سخيفة، الفكرة سخيفة حقا".

وأردف قائلا: "لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب"، على حد قوله.



وأصيب الرئيس الأمريكي بايدن بفيروس كورونا بعد عودته من زيارة إلى السعودية، قادما من دولة الاحتلال في 15 تموز/ يوليو الجاري، حيث أجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من القادة العرب في "قمة جدة".

وتلقى بايدن أول جرعتين من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في كانون الثاني/ يناير 2021، وأول جرعة معززة له في أيلول/ سبتمبر الماضي، وثاني جرعة معززة في 30 آذار/ مارس الماضي.