تظاهرات الصدريين بعنوان جاهزون .. والشارع هو الثلث المعطل

رافضين ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.. اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء مرددين هتافات ضد المحاصصة والحكومة التوافقية فيما تعهدت قيادات في التيار بعدم تمرير مرشح الاطارواستندت جماهير التيار الصدري، في التحرك نحو الشارع، إلى تغريدة زعيمهم السيد مقتدى الصدر، نشرها في الرابع عشر من الشهر الجاري، تنص على أن الخيار للشعب وإنه داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة، إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح بحسب كلام الصدر .

فيما أكدت قيادات بارزة في التيار الصدري، أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء لن يمرر ويشكل حكومته الجديدة وإن انسحاب التيار الصدري من حراك تشكيل الحكومة، لا يعني أنه سيسمح للقوى السياسية تشكيل حكومة توافقية وفق نهج المحاصصة، فهذا الامر لن يحصل مهما حاولت قوى الاطار ذلك ومن معها من قوى أخرى.



الاحتجاج الشعبي، وسيلة التيار الصدري لمنع تمرير السوداني ومنع تشكيل أي حكومة توافقية، والتيار قد يجعل الشارع ثلثا معطلا، لعرقلة تمرير حكومة السوداني كما عمل الإطار على تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية، والساعات المقبلة ستشهد تظاهرات حاشدة في مدن مختلفة في المحافظات رافضة ليس لترشيح السوادني فقط بل لمجمل عملية تشكيل حكومة التوافق والمحاصصة.