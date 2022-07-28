بلينكن يتحدث مع لافروف لأول مرة منذ بداية الحرب

28 يوليو , 2022
واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى من غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه سيحصر المحادثة بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين.
وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا".
وأكد أن الولايات المتحدة قدمت عرضاً مهماً لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأمريكيين.
وأضاف "وضعنا مقترحاً على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".
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