مقتل 15 جنديا وثلاثة مدنيين في هجومين بمالي

بامكو: قال الجيش في بيان إن متشددين إسلاميين قتلوا 15 جنديا وثلاثة مدنيين في هجومين منفصلين بجنوب غرب مالي.

وقتل ستة جنود وأصيب 25 آخرون عندما هاجم متشددون معسكرا للجيش في سونكولو، وهي بلدة ريفية في منطقة سيجو الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو.

وقال الجيش إن تسعة جنود وثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم آخر وقع في الصباح الباكر على معسكر مختلف في بلدة كالومبا بجنوب غرب البلاد.

كما تعرضت قاعدة عسكرية أخرى في وسط مدينة موبتي للهجوم أثناء الليل لكن الجنود تصدوا للمهاجمين دون وقوع إصابات.

وأضاف بيان الجيش أنه تم صد جميع الهجمات في نهاية المطاف وأن الجنود قتلوا 48 من المسلحين في سونكولو.

ويشن متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجمات متكررة على القواعد العسكرية في أنحاء مالي في تمرد على مدى عشر سنوات يتركز في شمال البلاد ووسطها.