تسجيل 18 ألف إصابة في 78 دولة غالبيتها في أوروبا

لندن: قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء إنه أكثر من 18 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة سُجلت على مستوى العالم في 78 دولة، غالبيتها في أوروبا.

وكانت المنظمة أعلنت يوم السبت أن تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت إن 98 بالمئة من الحالات، التي أُبلغ عنها وكانت خارج أفريقيا حيث يتوطن الفيروس، رُصدت بين رجال يمارسون الشذوذ الجنسي.

وحث مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس هؤلاء الرجال على النظر في تقليل عدد الشركاء الجدد الذين يمارسون معهم الجنس وتبادل البيانات مع أي شركاء جدد.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي من جنيف “هذا تفش يمكن إيقافه… أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقليل مخاطر التعرض (للمرض)…هذا يعني اتخاذ خيارات آمنة لنفسك وللآخرين”.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن عملية تجري لإعادة تسمية جدري القردة لتجنب استخدام الاسم “كسلاح” أو بطريقة عنصرية.

وتوصي منظمة الصحة بتلقي الفئات المعرضة للخطر التطعيم ومن بينها الرجال الذين يمارسون الشذوذ الجنسي مع أكثر من شريك وكذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن الحماية الكاملة تستغرق عدة أسابيع بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لذلك يتعين على الناس اتخاذ تدابير احترازية أخرى.

وتابعت أن نحو عشرة بالمئة من المرضى نقلوا إلى المستشفى في ظل التفشي الحالي وتوفي خمسة جميعهم في أفريقيا.

وظل جدري القردة يمثل مشكلة صحية عامة في مناطق بأفريقيا أهملها العالم على مدى عقود من الزمن لكن بدأ الإبلاغ عن حالات خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض في مايو أيار.

ويسبب جدري القردة بشكل عام أعراضا خفيفة إلى معتدلة من بينها الحمى والتعب وبثور جلدية مؤلمة تختفي في غضون أسابيع قليلة.

وقال تيدروس إن هناك زهاء 16 مليون جرعة من اللقاح المعتمد متاحة. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تحث الدول التي لديها مخزون على تقاسم اللقاح في ظل أن الإمدادات محدودة.