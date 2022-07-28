انت الان تتابع خبر 'جولة جديدة'.. لجنة الصدر تستكمل سلسلة إرجاع أملاك الأقليات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة عون آل نبي للسومرية نيوز، إن "اللجنة تجري الآن جولة في محافظة بغداد لإعادة 15 عقاراً جديداً إلى الأقليات من مجموع أكثر من 200 عقار تم اعادتها بمختلف محافظات البلاد".

وأضاف آل نبي، أن "العقارات المستهدفة اليوم هي 15 عقاراً مغتصبا، وستتم إعادتها إلى ذويها من الأقليات، بحسب توجيهات السيد مقتدى الصدر".



وأشار إلى أن "بعض العقارات تم الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب، والبعض الأخر من قبل مواطنين عاديين بينهم مسيحيين".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة استرجاع أكثر من 120 عقاراً وأرض تم الاستيلاء عليها من قبل "مافيات الأراضي".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبالتزامن مع ما طرحته السومرية، اعلن في وقت سابق تشكيل لجنة مكونة من ثلاث شخصيات لاستكمال جهود اعادة عقارات واملاك المسيحيين وباقي الاقليات في البلاد.

وتتكون اللجنة من "عون ال النبي ومهند الموسوي وحسن الكعبي"، حيث يأتي تشكيلها بعد ان تعهد الصدر بالإشراف شخصياً على موضوع اعادة عقارات الاقليات واتخاذ اجراءات صارمة بحق المعتدين على تلك الأملاك.