انت الان تتابع خبر السلطات الإيرانية تطيح بشبكة تجسس تابعة لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن بيان صدر عن جهاز المخابرات التابع لوحدة إنفاذ القانون الإيرانية قوله، إن الشرطة "ألقت القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس".

وأضاف البيان أن شبكة التجسس التي تمّ الكشف عنها "يشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية"، وفقما نقلت "رويترز".



وكانت إيران قد أعلنت الأحد الماضي، أن عملاء استخباراتها قاموا بتفكيك شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، كانت تخطط لعمليات في الداخل الإيراني.

كما أفاد تقرير التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية اعتقلت جميع أعضاء الجماعة، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ومعدات تقنية ومعدات اتصالات مملوكة للجماعة في عمليات بأنحاء إيران.

وقال التلفزيون إن الجماعة خططت لأعمال تخريب و"عمليات إرهابية غير مسبوقة" في عدة "مناطق حساسة" في إشارة محتملة إلى منشآت عسكرية وأمنية، دون أن يعرض التقرير مزيدا من التفاصيل.



ووفق التلفزيون الإيراني الرسمي فقد دخل أعضاء الجماعة إيران من منطقة يقطنها أكراد في دولة مجاورة لم يحددها التقرير.

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء إرنا عن المدعي العام في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، إعلانه اعتقال 3 أشخاص في أبريل للاشتباه في تعاونهم مع الموساد بهدف قتل علماء نوويين إيرانيين.

وفي أيار ضرب حادث لم يتم توضيح أسبابه مجمع بارشين العسكري، وهو قاعدة عسكرية كبيرة لتطوير الأسلحة قرب طهران، أسفر عن مقتل مهندس وإصابة موظف آخر.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق، أن الحادث مجمع بارشين اعتبر "تخريبا صناعيا".

