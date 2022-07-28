مشاهد من السيول والانجرافات الأرضية التي ضربت إيران (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أدت السيول والانجرافات الأرضية في شمال غربي العاصمة الإيرانية، طهران، إلى مقتل 4 أشخاص، وجرح 8 آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في المنطقة المنكوبة جارية.



وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي، إلى أن الأمطار الغزيرة منذ وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، خلفت سيولا في منطقة إمام زاده داوود، في الشمال الغربي من طهران، أدت إلى انجرافات أرضية وفيضانات في عدة أجزاء من محافظة طهران.

وتابع فتحي: "جميع عناصر الهلال الأحمر وعدد من فرق الإنقاذ، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ من مدن طهران وشميرانات وباكداشت ومالارد في حالة تأهب قصوى، ويقدمون خدمات الإغاثة للمواطنين".