بينها حرية التعبير.. اجتماع نيابي لمناقشة 5 قوانين – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، الإجتماع المشترك لثلاث لجان نيابية، لبحث ومناقشة خمسة قوانين.



وقال المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله يترأس الإجتماع المشترك للجان النيابية (الأمن والدفاع، حقوق الإنسان، النقل والمواصلات)، لبحث ومناقشة عدد من القوانين التالية :

1- مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

2- مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

3- مشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

4- مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

5- مشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنلوجيا.

