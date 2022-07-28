طموح العراقيين لا نهاية له.. شاب يحول غرفة نومه الى صف دراسي نموذجي (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

أعلن الشاب الكربلائي علي حاكم، مسؤول حملة شبابنا المستقلة، تخويل غرفة نومه الخاصة الى صف دراسي نموذجي مجاني للأطفال من ذوي العوائل المتعففة والايتام والمشردين.



وذكر حاكم عبر صفحته في الفيس بوك، انه "وبعد ان أغلقت جميع الأبواب، وعجزتُ عن ايجاد اي دعم لمشروعنا التعليمي الذي يتضمن صف نموذجي يقدم دروس استثنائية لا مثيل لها في المدارس التقليدية، تواكب تطور التعليم واساليبه المتقدمة في دول العالم حَوّلت غرفة نومي الى صف دراسي لأبدأ بتنفيذ الفكرة من هذا المكان الصغير".

وتابع، "قبل تنفيذ المشروع كان امامي خيارين اما الاستسلام للواقع واترك المشروع نهائياً أو تحويل غرف نومي الى صف دراسي وابدأ بتنفيذ الفكرة، فأخترت الخيار الثاني حتى يتم تنفيذ افكارنا بمجال التعليم".

وأضاف، ان" المشروع يتضمن (التعليم المستند على السينما) وهو واحد من اهم المناهج المتطورة التي ستكون حاضرة في صفنا الدراسي، فضلاً عن إعادة العمل بنظام التغذية المدرسية"، مبيناً، اننا "كثيراً ما نسمع عن الثورات العسكرية والسياسية والصناعية الاقتصادية، فمتى يحين الوقت للقيام بثورة تعليم".

وأشار علي حاكم، الى ان" من أبرز الطرق المُتبعة في صفنا النموذجي هي طريقة التعليم النشط والتي تعني اشراك الطلاب كفاعل اساسي في عملية التعليم".