شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أستراليا تعلن أن مرض جدري القرود أصبح مرضا معديا ذا أهمية وطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت أستراليا، الخميس، أن مرض جدري القرود أصبح "مرضا معديا ذا أهمية وطنية".

جاء ذلك من أجل السماح باستجابة أكثر تنسيقا، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال كبير الأطباء بول كيلي في بيان إنه تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض.

أستراليا تعلن أن مرض جدري القرود أصبح مرضا معديا ذا أهمية وطنية

وأضاف أن أستراليا رصدت 44 حالة إصابة بجدرى القردة، معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد. ورصد العالم نحو 20311 إصابة بجدري القردة حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض.

وقال كيلي إن المرض أقل ضررا وأقل انتشارا بكثير عن كوفيد-19.

قبل أيام، صُنف مرض جدري القرود عالميا كـ "حالة طوارئ صحية عامة"، ما يعني أنه بات يشكل تهديدا على الجميع، فهل يصبح مرضا متوطنا؟

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تسجيل نحو 17852 حالة إصابة في نحو 69 دولة لم تبلغ تاريخيًا عن جدري القرود.



ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن إجمالي الحالات المؤكَّدة بفيروس جدري القرود منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى 20 يوليو/تموز 2022 بلغت 18095 حالة، بينها 243 فقط سجلت في 6 بلدان أبلغت عن جدري القرود تاريخيًا، أي يتوطن فيها المرض، والباقي يستجد عليها هذه العدوى الفيروسية.

ورغم أن هناك دولا سجلت بعض حالة لجدري القرود منذ مطلع العام الحالي (معظمها في الدول المتوطن فيها)، فإن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم بدأ في أوائل مايو 2022.



يعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا وهو من أقرباء الجدري المعتدل لكنه يسببه فيروس جدري القرود، وعادة ما يتضمن بضعة أيام من الحمى وتورم العقدة الليمفاوية متبوعًا بطفح جلدي، والذي يمكن أن يترك ندوبًا.

تم علاج معظم الحالات في الفاشية الحالية دون الحاجة إلى دخول المستشفى أو الحاجة للأدوية، واعتبارا من 20 يوليو/تموز كان هناك 5 حالات وفاة جميعها في إفريقيا.



مثل فيروس نقص المناعة البشرية، فإن انتشار مرض جدري القرود خارج إفريقيا أو الدول المتوطن فيها كان مدفوعًا بالرجال الذين مارسوا الجنس دون وقاية مع رجال، أو مارسوه مع شركاء متعددين وفي بيئات شديدة الخطورة.

أيضا مثل فيروس الإيدز الذي انتشر قبل 50 عامًا من خلال حمامات ونوادي المثليين، حيث كان للرجال العديد من الشركاء وممارسة الجنس دون وقاية، بات فيروس جدري القرود ينتشر بنفس الديناميكية والتي تسارعت بسبب فترة الحضانة القصيرة والطفرة المفاجئة في السفر والحفلات بعد فك "غلق كورونا".

ووفقا لتحليل موقع foreignpolicy، فإنه قبل اختراع العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP)، وهو دواء عالي الفعالية يمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، كان الواقي الذكري هو الأداة الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

وانخفض استخدام الواقي الذكري بشكل حاد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال كإجراء وقائي ضد فيروس نقص المناعة البشرية لأنهم يتناولون حبوب PrEP بدلًا من ذلك.

ولسوء الحظ، لا تفعل الحبوب شيئًا بالنسبة للأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا، بما في ذلك جدري القرود، والطفرات الهائلة في مرض السيلان بما في ذلك السلالات المقاومة للأدوية، والزهري، والتهاب الكبد الوبائي.

كما تعلمنا من فيروس نقص المناعة البشرية والسارس و"كوفيد-19"، فإن وقف المرض مبكرا أمر ضروري، ومثل فيروس نقص المناعة الذي انتقل في النهاية إلى ما هو أبعد من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ليصيب الشركاء من جنسين مختلفين، سوف يتبع جدري القردة مسارًا مشابهًا ما لم نتحرك بسرعة لإيقافه.

إلى جانب احتمال انتشار جدري القرود إلى شرائح أوسع من البشر، يجب أن نكون متيقظين لانتشاره داخل المملكة الحيوانية.

وعلى الرغم من اسم المرض، فإن القردة بعيدة كل البعد عن كونها المضيف الحيواني الوحيد المحتمل، حيث تشمل ناقلات الأمراض التي تم تحديدها السناجب والقردة والجرذان والخفافيش والشمبانزي، كما أن الناقلين المحتملين الآخرين هما القطط والفئران.

حدث تفشي المرض عام 2003 بعد أن أصابت الجرذان الغامبية واثنان من الثدييات الصغيرة الأخرى المستوردة من غرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة كلاب البراري في متاجر الحيوانات الأليفة، والتي بدورها أصابت 47 طفلًا وبالغًا.

ومن المرجح أن توفر الفئران والسناجب، وهي قاسم مشترك في العديد من حالات تفشي المرض، منزلًا ترحيبيًا.

على عكس الجدري، الذي لا يحتوي على مستودعات حيوانية، فإن جدري القرود يشكل بالتالي خطرًا كبيرًا في أن يصبح مرضًا متوطنًا.

تمتلئ قطارات الأنفاق والأقبية والشوارع في دول العالم بالجرذان، وإذا أصبحت مضيفة لجدري القرود فسيكون ذلك تهديدًا دائمًا.



على الرغم من أن المعروض من اللقاحات يتزايد الآن، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لخدمة الرجال المعرضين لمخاطر عالية، خاصة الأشخاص من جميع الأجناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ويبدو أنهم معرضون بشكل خاص للإصابة بعدوى جدري القرود.

يجب أن نتعلم من جائحة COVID-19 ونكثف إنتاج اللقاح الآن، وينبغي للحكومات أن تصر على استخدام كل القدرات الإنتاجية وتوظفها في هذا الباب.

بجانب الاهتمام بتدابير الصحة العامة، مثلا في الغرب توقفت الحصبة والحمى القرمزية وأمراض الطفولة الأخرى عن قتل الأطفال قبل عقود من وصول اللقاحات في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وبالمثل، تم السيطرة على الجدري إلى حد كبير بحلول مطلع القرن العشرين من خلال تدابير الصحة العامة.

نحن بحاجة لوقف إخضاع الناس للفيروس، حيث نجح نهج واحد سابق للمراقبة والعزل وتتبع الاتصال والتلقيح بشكل جيد للغاية بالنسبة للجدري، والذي يعتمد حصريًا على مضيف بشري، ويمكن تشخيصه في 10 خطوات، وتم منعه بتلقيح واحد.

كما أن ظهور جدري القرود مع تضاؤل لقاحات الجدري يجب أن يقودنا إلى التفكير في إحياء لقاحات الجدري.