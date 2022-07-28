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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن 75% من مؤيدي الحزب الديمقراطي لا يريدون رؤيته بين المرشحين.

أكدت ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء تعليقا على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة SSRS بطلب من قناة CNN، والذي أظهر أن 25% فقط من ناخبي الحزب الديمقراطي يؤيدون ترشيح بايدن عام 2024.

البيت الأبيض يؤكد عزم بايدن خوض الانتخابات المقبلة



وقالت جان بيير: "لسنا قلقين بشأن استطلاعات الرأي. أوضح الرئيس أنه ينوي الترشح، لكن لا يزال الأمر بعيدا لدرجة أنه من السابق لأوانه التفكير فيه".

وقبل أسبوع، ذكرت خدمة الأبحاث بجامعة كوينيباكس أن 54% من مؤيدي الحزب الديمقراطي يعارضون مشاركة بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024.

يأتي تراجع نسبة تأييد بايدن داخل حزبه على خلفية تراجع شعبيته في البلاد عموما، وسط ارتفاع تكلفة المعيشة ووصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما في يونيو (9.1% على أساس سنوي).

قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين ديمقراطيين وذوي ميول ديمقراطية، في استطلاع جديد لشبكة CNN، إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الرئاسي لحزبهم في عام 2024.

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ووجد الاستطلاع أن 75% قالوا إنهم يريدون شخصا آخر ليكون المرشح الديمقراطي في عام 2024، بينما أيد 25% ترشيح بايدن.

وقال 42% إنهم لا يريدون أن يكون بايدن مرشح الحزب لعام 2024 لأنهم لا يريدون إعادة انتخابه كرئيس، بينما قال 32% إنهم لا يعتقدون أن بايدن يمكنه هزيمة مرشح جمهوري في الانتخابات القادمة.

هذا وقال 55% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح حزبهم في عام 2024، بينما قال 44% من المشاركين عكس ذلك.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أجري استطلاع مماثل بينت نتائجه أن 51% من الديمقراطيين يريدون مرشحا غير بايدن ليكون مرشحهم الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بينما أبدى 45% من المشاركين اهتماما بترشح بايدن مرة أخرى.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشة أوكرانيا وتايوان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.

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وقال كيربي: "ما زلنا ننتظر أن تتم هذه المكالمة على الأرجح هذا الأسبوع"

وشدد على أنه سيكون لدى القادة العديد من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك الوضع حول تايوان وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن عن نيته إجراء محادثات هاتفية مع شي جين بينغ في الأيام العشرة المقبلة.

أعلنت طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى فترة الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، مبينا أن فحوصات بايدن مساء أمس وصباح الأربعاء جاءت سلبية.

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وقال أوكونور إن بايدن قد أكمل مسار علاجه بعقار Paxlovid المضاد للفيروسات، ولا يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة، مبينا أنه بالنظر إلى هذه العوامل والاختبارات السلبية، سيتوقف بايدن عن إجراءات "العزل الصارمة".

وأعلن بايدن في تغريدة على "تويتر" عودته إلى المكتب البيضاوي، موجها الشكر إلى الطبيب على رعايته "الجيدة". كما نشر صورة للاختبار الذي يظهر نتيجة سلبية.



هذا ومن المقرر أن يظهر بايدن في حديقة الورود بالبيت الأبيض في وقت لاحق.

وكانت نتيجة اختبار بايدن البالغ من العمر 79 عاما إيجابية لكوفيد-19 جاءت إيجابية الأسبوع الماضي.