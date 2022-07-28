الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي جدري القردة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، امس السبت، أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وصدر القرار صباح امس السبت، بعدما عقدت منظمة الصحة العالمية جلستها الثانية للطوارئ لمناقشة تتطورات هذه القضية، الخميس.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لقد قررت أن تفشي مرض جدري القردة في العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".

وقال تيدروس إنه فيما لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق في الآراء، فإنه توصل إلى القرار بعد النظر في العناصر الخمسة المطلوبة لتقرير إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية تريّثت بداية عن إعلان تفشي مرض جدري القردة أنّه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأول في 23 جوان الفارط. في ذلك الوقت، قال تيدروس إن لجنة الطوارئ نصحت بأنه في الوقت الحالي "لا يشكل الحدث حالة صحية عامة يستدعي تصنيفها حالة طوارئ ذات اهتمام دولي "لكنها أقرت" بالتهديد الصحي المتطوّر" الذي ستتابعه منظمة الصحة العالمية عن كثب.

وكالات