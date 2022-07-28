انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لاصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية في العراق – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لاصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية في العراق.

