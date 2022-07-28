انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لاصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية في العراق – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لاصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوائر الصحة في المحافظات سجلت 273 اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية و49 حالة وفاة".
واضاف البدر ان "دائرة صحة كركوك سجلت حالة وفاة بالكوليرا"، مشيرا الى ان "الحصيلة ارتفعت الى 548 اصابة و4 وفيات".