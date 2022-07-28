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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية إن بلاده بحاجة لمواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي الخاص بها لمكافحة التجسس المحتمل.

رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية: بلادنا بحاجة لمواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي

ونقلت رويترز عن الأميرال تشارلز ريتشارد تحذيره من عمليات التجسس المحتملة من معدات الشركات الأجنبية المثبتة في أبراج اتصالات الهواتف المحمولة بالقرب من حقول الصواريخ النووية.



تصريحات ريتشارد جاءت بعد تقرير يفيد بأن وزارة التجارة الأمريكية تحقق في تهديد الأمن القومي الذي تشكله شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وسط مخاوف من أن منشآت الشركة قد تلتقط معلومات حساسة حول المواقع وتنقلها إلى بكين.

وقال ريتشارد للصحفيين: "نحن ندرك جيدا التهديدات المحتملة لقيادتنا النووية وسيطرتنا.. هذا ليس جديدا، أليس كذلك؟ جاذبية القيادة والسيطرة النووية لخصمك جعلت الأمر طموحا للغاية لعقود ونحن ندرك ذلك جيدا".



وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في النظام، لكنني سأشير إلى أن تلك التهديدات التي تتحدثون عنها ليست ثابتة وسيتعين علينا مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي لدينا لتمكينه من تجاوز تلك التهديدات".

لكن رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية لم يذكر شركة هواوي الصينية بالاسم.

واستدعت وزارة التجارة شركة هواوي في أبريل/نيسان 2021 لمعرفة سياسة الشركة بشأن مشاركة البيانات مع الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تلتقطها أجهزتها من الهواتف المحمولة، بما في ذلك الرسائل وبيانات الموقع الجغرافي، وفقا لوثيقة من عشر صفحات.

وقالت وزارة التجارة إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي مثل هذا التحقيق.

ولطالما واجهت هواوي مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها قد تتجسس على العملاء الأمريكيين، على الرغم من أن السلطات في واشنطن لم تكشف عن أدلة كافية. وتنفي الشركة تلك الاتهامات.

كشف تقرير حصري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تحقيقات تجريها السلطات في واشنطن منذ سنوات بشأن كشفها عن قدرات معدات صينية لاعتراض ورصد إشارات التراسل السرية لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة.

وقال تقرير "سي إن إن" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد في تحقيقاته أن معدات هواوي الصينية الصنع قد ثبتت فوق أبراج خلوية بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية في الغرب الأوسط الشمالي.



ووفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، فإن المحققين رأوا أن المعدات قادرة على التقاط وتعطيل اتصالات وزارة الدفاع شديدة التقييد، بما في ذلك تلك التي تستخدمها القيادة الاستراتيجية الأمريكية، التي تشرف على الأسلحة النووية للبلاد.

وفي حين أن المخاوف الواسعة بشأن قرب معدات هواوي من المنشآت العسكرية الأمريكية معروفة جيدًا، لكن لم يتم الإعلان عن وجود هذا التحقيق ونتائجه.



وتعود بدايات هذا التحقيق إلى إدارة باراك أوباما على الأقل، وتحدثت "سي إن إن" مع كثير من المصادر، بما في ذلك مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين، الذين تحدثوا جميعًا بشرط عدم الكشف هويتهم.

ووفقا لتقرير "سي إن إن" فمن غير الواضح ما إذا كان مجتمع الاستخبارات قد حدد بالفعل ما إذا كان قد تم اعتراض أي بيانات دفاعية سرية وإرسالها إلى بكين من هذه الأبراج.

وتقول المصادر المطلعة على المشكلة إنه من الناحية الفنية، فمن الصعب للغاية إثبات سرقة حزمة معينة من البيانات وإرسالها إلى الخارج.

من جانبها، نفت الحكومة الصينية بشدة قيامها بأي أفعال للتجسس على الولايات المتحدة، كما نفت هواوي في بيان لـ "سي إن إن" أن تكون معداتها قادرة على العمل في أي طيف/مجال اتصالات مخصص لوزارة الدفاع.

لكن مصادر متعددة مطلعة على التحقيق أكدت أنه لا شك في أن معدات هواوي لديها القدرة على اعتراض موجات الهواء شديدة التقييد التي يستخدمها الجيش وتعطيل اتصالات القيادة الاستراتيجية الأمريكية المهمة، مما يمنح الحكومة الصينية إمكانية نافذة على الترسانة النووية الأمريكية.

ووفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، فقد كان التحقيق سريا لدرجة أن بعض كبار صانعي السياسة في البيت الأبيض وأماكن أخرى في الحكومة لم يعلموا بوجوده حتى عام 2019.

وفي عام 2020، وافق الكونجرس على 1.9 مليار دولار لإزالة التكنولوجيا الخلوية لشركة هواوي وZTE الصينية الصنع عبر مساحات واسعة من المناطق الريفية في أمريكا.

ولكن بعد مرور عامين، لم تتم إزالة أي من هذه المعدات ولا تزال شركات الاتصالات الريفية تنتظر سداد الأموال الفيدرالية.

وتلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) طلبات لإزالة نحو 24000 قطعة من معدات الاتصالات الصينية الصنع - ولكن وفقًا لتحديث 15 يوليو/تموز من اللجنة، فإن الأموال التي تحتاجها لتعويض جميع الشركات المؤهلة تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار.

وفي أواخر عام 2020، أحالت وزارة العدل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي بشأن معدات هواوي إلى وزارة التجارة، وقدمت معلومات حول مكان وجودها بالولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير سابق في إنفاذ القانون.

وبعد أن تولى جو بايدن منصبه في عام 2021، فتحت وزارة التجارة بعد ذلك تحقيقها الخاص مع شركة هواوي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات العاجلة لشطب مزود التكنولوجيا الصيني من شبكات الاتصالات الأمريكية، حسبما قال مسؤول سابق ومسؤول أمريكي كبير حالي.

وقال المسؤول الأمريكي الحالي إن التحقيق يسير ببطء وهو مستمر.

ومن بين المخاوف التي لاحظها مسؤولو الأمن القومي أن الاتصالات الخارجية من معدات هواوي التي تحدث عند تحديث البرنامج، على سبيل المثال، يمكن أن تستغلها الحكومة الصينية.