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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات.

جاء ذلك في تغريدتين نشرهما أنتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر بعد أيام من دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس.

وزير الخارجية الأمريكي يتهم بوتين بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات



وقال بلينكن: "الحرب الروسية على أوكرانيا دخلت شهرها السادس مسببة الموت والدمار وأزمات الغذاء العالمية".

وأضاف: "الرئيس الروسي مسؤول عن كل ما يحدث من موت وخراب وأزمات غذاء عالمية بسبب إصراره على احتلال أوكرانيا".



والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده قدمت عرضا "هاما" لروسيا لإطلاق سجينين أمريكيين لديها، كاشفا أنه سيتحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.



وأضاف: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

ولحساسية القضية لم يشأ بلينكن الخوض في التفاصيل، أو تأكيد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعرض مقايضة السجينين الأميركيين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في أبريل/نيسان، خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت موسكو سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأمريكية بعدم بذل الجهود اللازمة خلال الحرب الأوكرانية.



وأطلقت موسكو سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأمريكية بعدم بذل الجهود اللازمة.



دعا زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، موسكو لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية لتغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا.

وقال دينيس بوشيلين على تلقرام: "لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس: كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك".



وأرجعت روسيا بدء عمليتها العسكرية الخاضة ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي إلى حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من "إبادة جماعية مزعومة تقوم بها السلطات الأوكرانية".

ورغم عدم دخولها العاصمة كييف، نجحت موسكو في السيطرة على جزء كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.



ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا حقيقة وجود دولة أوكرانية، قائلًا إنها انفصلت بشكل مصطنع عن روسيا.

وقال إنه لا ينوي "احتلال جارته"، لكن السلطات التي نصبتها موسكو في جنوب أوكرانيا تستعد علانية لإجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بيومين، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في 22 فبراير/شباط الماضي.

بعد العقوبات الغربية التي قادتها أمريكا ضد روسيا على وقع الأزمة الأوكرانية، حاولت موسكو جذب دول إفريقيا، محذرة إياها من غضب واشنطن.

وفي تصريحات على هامش زيارته إثيوبيا وهي المحطة الأخيرة في جولة أفريقية مصغرة زار خلالها مصر والكونغو برازافيل وأوغندا، دعا وزير الخارجية الروسي الأربعاء في أديس أبابا الدول النامية وخاصة الأفريقية إلى عدم دعم عالم تحكمه الولايات المتحدة، محذرا إياها من أنها قد تكون التالية في مرمى الغضب الأمريكي.



وقال لافروف مخاطبًا دبلوماسيين معظمهم أفارقة في السفارة الروسية في إثيوبيا: "نحن من يقرر إن كنا نريد عالمًا يكون للغرب... التابع تمامًا للولايات المتحدة.. فيه الحق في أن يقرر متى وكيف يروج لمصالحه الخاصة من دون احترام القانون الدولي". معاقبة روسيا

وقال لافروف "أنشأ الغرب نظامًا قائمًا على مبادئ معينة - اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وحرمة الملكية الخاصة وافتراض البراءة (...) تم ضرب كل هذه المبادئ بعرض الحائط عندما تعلق الأمر بفعل ما اعتقدوا أنه ضروري لمعاقبة روسيا".



وأضاف: "ليس لدي أدنى شك إنه إذا اقتضى الأمر فلن يترددوا في تكرار فعلتهم مع أي بلد سيغضبهم بطريقة أو باخرى".

وتابع: "نحن نمر بفترة تاريخية مهمة جدًا. فترة سنقرر فيها جميعًا في أي عالم سنعيش لأطفالنا وأحفادنا: عالم يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة... أو عالم يسوده قانون الاستقواء، قانون الطرف الأقوى".

ونفى أن تكون روسيا من خلال تدخلها في أوكرانيا، مسؤولة عن الارتفاع الحالي لأسعار الغذاء والطاقة الذي تلمسه خصوصا الدول الافريقية، مستشهدا بوباء كوفيد-19 وسياسات التحول في الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح: "نعم الوضع في أوكرانيا له تأثير سلبي إضافي على أسواق المواد الغذائية. لكن ليس بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بل بسبب رد الفعل غير المناسب على الإطلاق من الغرب الذي أعلن عن عقوبات وزعزع استقرار توافر الغذاء في الأسواق".

وخلال زيارته التي استمرت 20 ساعة في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، التقى لافروف نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين وهو أيضا نائب رئيس الوزراء. لكنه لم يلتق أي مسؤول في الاتحاد الافريقي رسميًا بسبب تضارب الأجندات.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية في الأيام المقبلة وسيضغط عليه خلالها للرد على عرض قدمته واشنطن للإفراج عن مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قدمت لموسكو "عرضا هاما" من أجل إعادة نجمة كرة السلة بريتني جرينر والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، لكنه رفض الكشف عما تنطوي عليه هذه الصفقة.