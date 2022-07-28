شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" ترصد أهداف خطة الدولة.. بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مجموعة من الأهداف المصاحبة لها توصيات بشأن: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2033/2023.

وقالت اللجنة فى توصياتها بشأن الخطة:" تأتي توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2033/2023 ومستهدفاتها وبرامجها التنموية في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ولقد تبنت خطة التنمية المستدامة لعام 2033/2023 أهدافاً رئيسية ترتكز على عدة توجهات استراتيجية:

1 - بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في أبريل 2021.

۳ - تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى.

4 - تعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

وأشارت اللجنة إلى أنه في إطار المستجدات التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا على مدار عامين متتاليين، وأيضا الأحداث الدولية الأخيرة المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية قد أضافت أبعاداً اقتصادية دولية جديدة، في وقت بدأت معه بشائر الأمل تلوح في الأفق بشأن إمكانات التعافي السريع من تبعات جائحة كورونا.