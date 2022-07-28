شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغزوهم.. زعيم دونيتسك يدعو روسيا لاحتلال جميع مدن أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، موسكو لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية لتغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا.

وقال دينيس بوشيلين على تلجرام: "لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس: كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك".

وأرجعت روسيا بدء عمليتها العسكرية الخاضة ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي إلى حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من "إبادة جماعية مزعومة تقوم بها السلطات الأوكرانية".

ورغم عدم دخولها العاصمة كييف، نجحت موسكو في السيطرة على جزء كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا حقيقة وجود دولة أوكرانية، قائلًا إنها انفصلت بشكل مصطنع عن روسيا.

وقال إنه لا ينوي "احتلال جارته"، لكن السلطات التي نصبتها موسكو في جنوب أوكرانيا تستعد علانية لإجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بيومين، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في 22 فبراير الماضي.

وبعدما صرف الجيش الروسي نظره عن العاصمة كييف، سيطرت موسكو على جزء كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.

وكانت مسؤولون غربيون قد صرحوا في أكثر من مناسبة بأن صرف روسيا للنظر عن كييف، جاء بعد اصطدامها بما وُصف بـ "مقاومة شرسة" من جانب الأوكرانيين.

وتحرص الدول الغربية على إمداد أوكرانيا بالأسلحة، على نحو مستمر، فيما تحذر موسكو من الخطوة، قائلة إنه لا يصب في إحلال السلام بالمنطقة.

في غضون ذلك، ما تزال عملية الهجوم المضاد التي تقوم بها القوات الأوكرانية في مدينة خيرسون مستمرة، فخلال الساعات الماضية قامت قوات كييف بتوجيه 3 ضربات صاروخية عنيفة، بالأخص على ضفاف نهر دنيبرو.

الهجوم الأوكراني المضاد جاء عقب تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بأن قوات بلاده تتحرك تدريجيًّا في تلك المنطقة لاستعادتها. وشهدت ضفاف غرب نهر دنيبرو اشتباكات عنيفة، حيث واصلت القوات الأوكرانية هجومها ضد روسيا، في حين أعلنت السلطات الأوكرانية محاصرة أكثر من ألف جندي روسي في خيرسون، فلماذا يشتد الهجوم الأوكراني المضاد في الإقليم حول ضفاف نهر دنيبرو؟

بالنظر لخريطة العمليات الأوكرانية وقصفها لمنطقة خيرسون، تعمل وفق استراتيجية قطع الإمدادات الرئيسية عن القوات الروسية، حيث قامت بقصف جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبرو لقطع جزء من المدينة من اتجاه اليوشيكي، حسب الخبير العسكري الروسي ألكسندر أرتاماتوف.

والسبت الماضي، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الأوكرانية واصلت هجومها في إقليم خيرسون غربي نهر دنيبرو، بخلاف أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنجوليتس، أحد روافد نهر دنيبرو.

يمتد نهر دنيبرو الذي أصبح الآن كلمة السر الرئيسية في المعارك، على طول 2290 كلم، فهو ينبع في روسيا ويعبر بيلاروس قبل أن يجتاز أكثر من ألف كلم في أوكرانيا ليصب أخيرًا في البحر الأسود، وهو "شريان حياة" لأوكرانيا، حيث يؤمن 10% من توليد الكهرباء في البلد وسيتيح إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.