شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. الريدز يسقط أمام سالزبورج وفيرمينو يقترب من الرحيل لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة في آخر أخبار ليفربول اليوم، حيث اقترب فيرمينو من الرحيل، وتلقى الريدز هزيمة من سالزبورج.



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

سبب اقتراب فيرمينو من الرحيل

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت "الإيطالية، فان البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، يرغب في الرحيل.

واوضحت أن تعاقد ليفربول مع الأوروجوياني داروين نونيز، سيقلل من فرص مشاركته لذلك يرغب في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل، عن طريق بوابة يوفنتوس.

ليفربول يخسر من سالزبورج بمشاركة محمد صلاح

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من نظيره سالزبورج بنتيجة هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأربعاء، في آخر تجارب الريدز الودية.



تعليق يورجن كلوب على الهزيمة



وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو":"لقد جهزنا اللاعبين وكل شيء على ما يرام، يمكنهم تقديم أداءً أفضل بكثير".

وتابع: "وقد مروا بلحظات جيدة أيضًا، لكن بشكل خاص في الشوط الأول، يتعين على غالبية اللاعبين أن يعتادوا على ما نقوم به".

وأضاف: "كان لدى نونيز لحظاته وكاد أن يسجل، لكنه بحاجة إلى المزيد من الدعم من حوله، أنت تبقي اللاعبين الآخرين مشغولين لدرجة أنهم لا يستطيعون التركيز عليه".

وأوضح: "الشوط الثاني، تخيل الآن أن داروين كان سيكون هناك في منطقة الجزاء، وكان ذلك سيساعد أيضًا، يبدو الأمر كما هو، لا أشعر بالرضا، لكننا نتقبله".

واختتم: "بالنسبة لـ سالزبورج لم يكن الأمر وديًا بالتأكيد، بالنسبة لنا أيضًا، ولكن قام سالزبورج بهذا النوع من التدخلات القاسية، ولكن كان عملهم جيدًا حقًا، كل الإشادة لهم".