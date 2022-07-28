استخراج أكبر ماسة على الإطلاق في أنغولا

لواندا: أعلنت شركة التعدين الأسترالية، الأربعاء ، استخراج ماسة وردية نقية نادرة في أنغولا ، يُعتقد أنها أكبر ماسة يتم اكتشافها في العالم منذ 300 عام.

حيث أطلقت الشركة على الماسة التي يبلغ وزنها 170 قيراطا اسم “وردة لولو”، وذلك على اسم المنجم الذي استخرجت منه والواقع في شمال شرق أنغولا.

من جهتها أوضحت شركة “لوكابا دايمند” في بيان للمستثمرين ، أن الماسة واحدة من أكبر الماسات الوردية التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ورحبت الحكومة الأنغولية الشريكة في المنجم بالاكتشاف “التاريخي” لهذه الماسة وهي من نوع يتضمن أحجارا نادرة ونقية.

ووفقاً لوكالة فرانس برس ، فقد قال وزير الموارد المعدنية الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو إن “هذه الماسة الوردية المذهلة التي حطمت الرقم القياسي والتي تم استخراجها في لولو تُظهر مجددا أهمية أنغولا عالميا في مجال استخراج الماس”.

وعلى الرغم من أن “وردة لولو” ستظل بحاجة إلى القطع والصقل لتحقيق قيمتها الكاملة – وهي عملية يمكن أن يفقد فيها الحجر 50 في المئة من وزنه – إلا أن الماسات الوردية المشابهة حققت أسعاراُ قياسية بمزادات عقدت في الماضي.

يذكر أن في عام 2017م ، بيعت ألماسة “بينك ستار” (النجمة الوردية) التي يبلغ وزنها 59.6 قيراطا في مزاد بهونغ كونغ في مقابل 71.2 مليون دولار أميركي، وهي لا تزال إلى اليوم أغلى ماسة في التاريخ.