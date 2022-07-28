شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن ولافروف.. محادثات هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه سيتحدث مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "خلال أيام"، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إن محادثاته مع لافروف ستركز على الأمريكيين المحتجزين في روسيا، وهي ليست مفاوضات، كما ستشمل المحادثات اتفاق الحبوب.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، أكد بلينكن أن لا أحد سيعترف بضم روسيا لأي أراض أوكرانية، قائلًا: "على روسيا أن تعلم أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي أراض أوكرانية يتم ضمها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أمريكيين لديها.

وأوضح أن المحادثة الهاتفية المرتقبة في الأيام القادمة مع لافروف، لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا، بل ستكون مخصصة للسجناء الأمريكيين في روسيا، وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.

وقال بلينكن: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولوية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني جرينر، الموقوفين دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين"، ولم يوضح تفاصيل بشأن ماهية العرض الأمريكي.

وقال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف، اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وتابع: "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".

يشار إلى أنه تم إيداع لاعبة كرة السلة بريتني جرينر، اللاعبة بفريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو بموسكو في فبراير الماضي، حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

أمّا ويلان الذي كان مسؤولًا أمنيًا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس في يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عامًا.

ويأتي العرض الأمريكي وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن، من عائلات المعتقلين والرهائن الأمريكيين، وآخرهم جرينر الحاصلة على ميداليتين أولمبيتين والمحتجزة في روسيا منذ فبراير بتهم تتعلق بالمخدرات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن واشنطن مستعدة لإعادة تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة، في إطار صفقة لضمان الإفراج عن المواطنين الأمريكيين.

قال مسؤول روسي، إن واشنطن لم تتواصل رسميًا مع روسيا بشأن مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، مساء الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، قوله إن الممارسات الدبلوماسية المرعية هي التي تحكم عملنا وليس الحديث المرسل.