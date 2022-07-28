شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. بديل زينشينكو يقترب ورسالة من فودين إلى جوارديولا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة في آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم، حيث اقترب الفريق من التعاقد مع بديل زينشينكو.



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

مانشستر سيتي يقترب من ضم بديل زينشينكو



أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي مانشستر سيتي، اقترب من التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا لاعب برايتون، لتعويض رحيل الأوكراني أوليسكاندر زينشينكو، الذي رحل في الميركاتو الجاري إلى آرسنال.

وبحسب صحيفة "ذا صن البريطانية"، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ظهير برايتون في صفقة تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليون باوند، ويتوقف إتمام الصفقة على الاتفاق بين الناديين.



فودين يوجه رسالة إلى بيب جوارديولا

أشاد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بالطريقة الخاصة بالمدرب بيب جوارديولا مع الفريق، والتي كانت سبب النجاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وقال فودين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: " الوحدة داخل سيتي تعود إلى نهج بيب جوارديولا في الإدارة. إنه جيد حقا في ذلك، لدينا فريق كبير ويجب أن يكون الجميع جاهزين للعب".

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‏وأضاف "على مدار السنة، يجب أن يكون الجميع مستعدين لشدة المنافسة. التكاتف في لحظات كهذه أمر مهم للغاية ولهذا السبب فزنا بالكثير من الألقاب".

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‏وواصل:" الفوز على أستون فيلا؟، أعتقد أنه من الأفضل الفوز بهذه الطريقة، لحظة أجويرو التي كنت فيها في المدرجات تكررت من جديد".

وأكد "اللعب والعيش في مباراة كهذه أمر مميز بالنسبة لي وأعتقد أنه كان من الأفضل الفوز بتلك المباراة بالطريقة التي فعلناها بها".

واختتم "لم أشاهد المباراة مرة أخرى بعد. ربما في المستقبل سأشاهد هذه المباريات مرة أخرى وأدرك مدى نجاحنا في الفوز بالألقاب التي حققناها".