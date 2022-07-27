في بغداد.. إعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت عصر اليوم في بغداد بسبب التظاهرات.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت عصر اليوم بسبب التظاهرات وهي تقاطع كرادة مريم وساحة التحرير وجسر الجمهورية وتقاطع الصالحية".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.