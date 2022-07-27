شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية للحد من زواج القاصرات وحفل لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين.. فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة دمياط

تنظم أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة شبابية تحت عنوان "مرحب بالجامعة"، لطلاب الثانوية العامة، عصر غدا الخميس، وذلك لشرح اختصاصات جميع الكليات من خلال مجموعة من الخريجين والطلاب المتميزين وبحضور باحثين، في تمام الساعة الثلاثة عصرا أمام مسجد قباء بميدان الشهابية "بولو بارك".

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز الفيوم، لقاء جماهيري لأهالي المركز، لتقديم تظلمات مستفيدي تكافل وكرامة، بقرية اللاهون، ويهدف اللقاء إلي مساعدة أهالينا البسطاء وأصحاب الهمم والأيتام والمرضي، وتقديم طلباتهم إلي المسئولين والجهات المعنية ببرنامج تكافل وكرامة، وفي نفس السياق، نظمت أمانة بندر ثاني الفيوم، لقاء جماهيري لبحث طلبات أهالي الخاصة بشأن برنامج تكافل وكرامة.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز بسيون، ندوة تثقيفية للحد من زواج القاصرات، تحت عنوان "لا لزواج القاصرات"، يأتي ذلك مع التزامن مع حملة وزارة التضامن الاجتماعي ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي"، للتنمية المجتمعية إدارة بسيون وإدارة طنطا ثان الاجتماعية.

وفي محافظة الجيزة

واصلت أمانة قسم إمبابة، الدورة المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية، والتي ينظمها أمانتي التعليم والبحث العلمي والمرأة، وعبر المشاركون عن بالغ سعادتهم لما لمسوه من حسن التنظيم والحصول علي مادة علمية من أحد أكبر المتخصصين في المادة، وفي سياق أخر، استجابت أمانة قسم العجوزة، لشكاوي المواطنين علي حلها والتي جاءت أبرزها إصلاحات في الطرق العامة والرئيسية داخل القسم، وفي نفس السياق، قدمت أمانة قسم الوراق، بعض الدعم للإدارة الصحية بالقسم وتوفير احتياجات الوحدات التابعة لها من صيانة وتركبيات، والإتفاق علي تجهيز غرفة لعمل تركيبات الاسنان لخدمة أهالي قرية طناش، كما تواصل أمانة مركز أطفيح، من تنظيم القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية كفر الواصلين، والتي تضم تخصصات "رمد، باطنة، جهاز هضمي وكبد، تحاليل طبية"، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي لإجراء الكشف الطبي.

وفي محافظة الأقصر

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، أولي فعاليات مبادرة "اختار كليتك"، لتوعية وتعريف طلاب الثانوية العامة المقبلين علي المرحلة الجامعية، بأهمية الاختيار الصحيح للكلية وضرورة أن يتعرف الطالب علي ميوله واهتماماته وما يطمح في الوصول إليه مستقبلاً، وطبيعة العمل التي يرغب في الإلتحاق بها، وتناولت الفعالية التخصصات المختلفة لكل كلية وعلاقتها بسوق العمل وشروط التقديم لكل كلية وامتحانات القدرات الخاصة بها.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز اشمون، حفل تكريم أوائل الطلبة المتفوقين، من الشهادة الإعدادية لعام 2022 علي مستوي دائرة المركز، وانطلقت فعاليات الحفل بقاعة ريم لاند بالكوادي بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، كما شهد الحفل حضور من المعلمين والمعلمات والمتفوقين والمتفوقات من كافة مدراس الإدارة التعليمية علي مستوي قري ومدينة أشمون، وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية والعينية علي المتفوقين والمتفوقات.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة المرأة بمركز الخارجة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "العنف ضد المرأة"، بمقر اتحاد عمال مصر بحي الزهور، وتناولت الندوة أسباب العنف ومظاهرة وسبل العلاج وتمت مناقشة الموضوع من كافة جوانبه، وتهدف الندوة إلي رفع الوعي وخلق رأي عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة، خاصة بعد وصول المرأة إلي أعلي المناصب القيادية الرفعية في الدولة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية والتي تعتبرها ضمن الركائز الأساسية في التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، ومن جانب أخر، نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، بقرية اسمنت، بالتعاون مع مرفق الإسعاف بالمحافظة، وشهدت الدورة إقبال من السيدات والفتيات والشباب بإجمالي 60 متدرباً، كما جري التدريب عليها 4 محاور، تضمنت طرق التعامل مع المصاب بكسور وكيفية التعامل مع مرض السكر، كيفية التعامل مع الجروح السطحية والحروق وضغط الدم وطرق قياسه، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز الداخلة، ورشة فنية للأطفال بحضور 30 طفلاً من أعمار مختلفة بمقر مركز شباب الفتح بمدينة موط، وتهدف الدورة إلي تدريب الموهوبين علي كيفية الرسم لتنمية مواهبهم الفنية واستغلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع لهم، وفي سياق متصل، نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادات طبية مجانية، شملت أربع تخصصات وهم الجراحة والرمد والاطفال والباطنة، لأبناء مركز الخارجة وقراها وجري تقديم الخدمة الطبية إلي 83 حالة مرضية.

وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني علي الأهالي في تخصص الأمراض الجلدية، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعياً وبدأت الاسبوع الماضي بتخصص أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، وتم الكشف عن حالات الأمراض الجلدية وصرف العلاج مجاناً، وتهدف المبادرة إلي دعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة علي أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.