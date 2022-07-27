انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ العملية العسكرية.. محادثات بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه بصدد إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بلينكن في تصريح للصحفيين إن المحادثات الهاتفية في الأيام القادمة لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا، إنما ستنحصر بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين.
وأضاف أن واشنطن قدمت "عرضا مهما" لموسكو يتعلق بالمرتزقة الأمريكيين الأسرى الذين كانوا يقاتلون في صفوف التشكيلات المسلحة الأوكرانية تم أسرهم في دونباس.
وتابع: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".
وأضاف أن واشنطن قدمت "عرضا مهما" لموسكو يتعلق بالمرتزقة الأمريكيين الأسرى الذين كانوا يقاتلون في صفوف التشكيلات المسلحة الأوكرانية تم أسرهم في دونباس.
وتابع: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".