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تسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-27 | 20:54

تسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تسمية راضي شنيشل مدرباً للمنتخب العراقي، كما سمى أحمد كاظم مدرباً لمنتخبِ الناشئين.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "قررُ تسميةَ (راضي شنيشل) مدرباً للمنتخبِ الأولمبيّ، ويشكرُ الملاكَ التدريبيّ السابق على جهوده المبذولةِ أثناء فترةِ إشرافه على تدريبِ المنتخب في الفترةِ السابقة".

 

وأضاف أنه "قررُ تسميةَ (أحمد كاظم) مدرباً لمنتخبِ الناشئين، ويشكرُ الملاكَ التدريبيّ السابق على جهوده المبذولةِ أثناء فترةِ إشرافه على تدريبِ المنتخب في الفترةِ السابقة".

Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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