الزيدي: التهديد بالفوضى لا ينفع في بناء الدول

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، التهديد بالفوضى لا ينفع في بناء الدول.

وقال الزيدي في بيان، إن "الحكومة الحالية والحكومات السابقة جميعها لم تبق للمؤسسة الامنية هيبة وكرامة وعزة".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.

وأدناه نص بيان الزيدي..