شكرا لقرائتكم خبر العواصف تدمر منازل وتغلق طرقا في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت العواصف المنازل واقتلعت الأشجار وتسببت في انهيارات أرضية في أجزاء من شمال إيطاليا وسط حالة من الطقس السيئ.

وفي جبال بيرجاماسك ضمن سلسلة جبال الألب شمال شرقي ميلانو، تم إنقاذ 16 من الكشافة بعد أن تقطعت بهم السبل وسط عاصفة برد مفاجئة وضباب كثيف، حسبما ذكرت وكالة «أنسا» للأنباء.

وفي مقاطعة بوردينوني في منطقة فريولي فينيتسيا جيوليا بشمال شرق البلاد، قالت فرقة الإطفاء «إنها تعمل على تنظيف الطرق وإجراء إصلاحات مؤقتة للأسقف التي تضررت من العواصف».

كما أغلقت انهيارات أرضية طرقا وأنفاقا في ليفينو في سوندريو بالقرب من الحدود السويسرية، حسبما ذكرت وكالة أنسا.