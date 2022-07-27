زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب زلزال تبلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر شمال الفلبين، بما في ذلك منطقة العاصمة أمس، مما تسبب في مقتل شخص وحدوث انهيارات أرضية والإضرار بمبان وتنفيذ عمليات إجلاء في الأبراج الشاهقة بمنطقة العاصمة، حسبما أفاد مسؤولون.

وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين بأن شخصا لقي حتفه في منطقة كورديليرا، كما أضافت أن بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء والاتصالات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قدرت قوة الزلزال بـ 7.1 درجات، مستبعدة إمكانية تشكل أمواج مد عاتية (تسونامي) في الأراضي الأمريكية نتيجة الزلزال.