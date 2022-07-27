شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وضمانات بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضمانات وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام، محددا الإجراءات التالية:

1- يرفق بتقرير المنفعة العامة:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

2 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة.

3 - يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

4- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

5- في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.

6 - يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

7- يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.