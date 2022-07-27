شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح بيلعب؟.. تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة سالزبورج الودية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تشكيلة الريدز الرسمية لمواجهة سالزبورج في إطار المباراة الودية التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى على ستاد ريد بول أرينا في ألمانيا.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة ليفربول الرسمية

وشهدت تشكيل الليفر تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، وجاءت التشكيلة الرسمية لمواجهة الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: مابيا، كوناتي، جوميز، ميلنر.

خط الوسط: بايتيتش، جونز، نابي كيتا.

خط الهجوم: إيليوت، كارفاليو، داروين نونيز.

وضمت دكة البدلاء كلاً من : هيوز، ديفيس، فابينيو، فان دايك، تياجو، فيرمينو، محمد صلاح، هندرسون، لويس دياز، روبرتسون، ماتيب، فيليبس، أرنولد، لويس دياز، فان دي بيرج، مورتون.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية المفتوحة على النايل سات ويمكنكم الحصول على ترددها على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غرب 11012 عمودي 27500 3/4 مفتوح

كما ستذٌاع المباراة عبر قناة القاهرة والناس المصرية ويمكنكم الحصول على ترددها على النسق التالي: