قيادي كردي يكشف عن سيناريوهين بشأن منصب رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الأربعاء، عن سيناريوهين بشأن منصب رئيس الجمهورية، فيما أشار الى أن الاتحاد مع الحل الوطني العراقي.



وقال الهركي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحن أمام مشهد سياسي جديد، وأمام سيناريوهين لا ثالث لهما أما نتفق على مرشح أو نذهب للفضاء الوطني".

وأضاف أن "تظاهرات اليوم ربما كان لها تأثير"، مشيراً الى أن "التيار الصدري له قوة في الشارع ونحن مع الحل الوطني العراقي".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.