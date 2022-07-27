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الأمم المتحدة تبدي موقفاً من تظاهرات اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - أبدت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، موقفاً من التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء في بغداد.
وقالت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن يمضي ذلك جنباً إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وشددت على ضرورة "أن تظل المظاهرات سلمية وتمتثل للقانون".


واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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