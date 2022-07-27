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انت الان تتابع خبر عدسة السومرية تتجول داخل 'البرلمان المقتحم'.. (صور وفيديوهات) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، صوراً ومقاطع مصورة من داخل أروقة مجلس النواب العراقي، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك بعد اقتحامه من قبل متظاهرين.
واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
الصور والفيديوهات بعدسة الزميل علي جاسم.