العفو الدولية: النساء يتعرضن للدمار في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس «إن حياة النساء والفتيات في أفغانستان تتعرض للدمار بسبب حملة طالبان الوحشية على حقوقهن».

ومنذ عودتها إلى السلطة، قيدت طالبان حقوق النساء والفتيات في التعليم والعمل وحرية التنقل.

وأجريت مقابلات مع أكثر من 100 امرأة وفتاة أفغانية لإعداد التقرير المعنون «الموت بالبطيء»، والذي يكشف كيف تهدد طالبان وتحتجز وتعذب وتخفي قسرا أولئك الذين يجرؤون على الاحتجاج على هذه القيود.

وروت إحدى النساء تجربتها في أحد سجون طالبان، قائلة «دأب (حراس طالبان) على المجيء إلى غرفتي وعرض صور لـ(أفراد) عائلتي.

ظلوا يكررون القول «يمكننا قتلهم».