ترشيح السوداني للحكومة العراقية يثير السخرية ويفجر الاحتجاجات

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وتجمع المتظاهرون ليلا أمام مكتب السوداني شرقي بغداد حاملين أعلام العراق، ويهتفون بشعارات تندد بقرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي لترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وأحاطت القوات الأمنية مكان المظاهرة وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط مكتب المرشح لتشكيل الحكومة تحسبا لأي طارئ.
وأثارت تغريدة للناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سخر منها من ترشيح الإطار الشيعي العراقي للوزير السابق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر صالح محمد العراقي الذي يوصف بأنه وزير الصدر تغريدة قصيرة، نوه فيها إلى أنه ظل لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي رشحه للمهمة ووافق عليه الإطار.
وقال العراقي في تغريدته التي أرفقها بصورة لشخص سوداني يصافح ظله على جدار «سوداني يصافح ظله» ملمحا إلى أنه سيكون تحت إمرة المالكي ومنفذا لأجنداته السياسية.
يشار إلى أنه إثر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق في أكتوبر عام 2019 فقد تم تداول اسم السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة إثر إرغام المتظاهرين رئيسها آنذاك عادل عبدالمهدي على الاستقالة لكن المحتجين أكدوا رفضهم لهذا الترشيح.
وحظيت التغريدة بتفاعل ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي حيث علق عليها الدكتور صلاح العرباوي قائلا «الحكومة التي يرفضها الصدر لن تتشكل وإن تشكلت لا تستمر.. الصدر ليس صفرا على الشمال فافهموا يا سادة يا كرام!».
ووجه يوسف الأشيقر رسالة إلى «الإخوة السودانيين» بعدم اعتبار التغريدة والصور إساءة لهم، موضحا أنه مثل عراقي متداول فحسب، ومن جانبها قالت الدكتورة مهى الدوري «لا مكان للفاسدين في عراق المصلحين»، بينما علق حسين الكربلائي قائلا «اسم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد نوري شياع المالكي السوداني».
من هو محمد السوداني؟
- ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1970.
- في 1980 أعدم صدام حسين والده و5 من أفراد عائلته.
- حصل السوداني على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية ببغداد.
- لديه ماجستير في إدارة المشاريع.
- عين في 1997 في مديرية زراعة ميسان.
- في 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة بمركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.
- انتخب عضوا في مجلس محافظة ميسان.
- تقلد في الفترة بين 2009 و2010، منصب محافظ ميسان.
- في الفترة بين 2010 و2014، عين وزيرا لحقوق الإنسان العراقي.
- عين وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة بين 2014 و2017.
- في 2016، تولى منصب وزير الصناعة.
- شغل لفترة منصب وزير التجارة.
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