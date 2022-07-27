شكرا لقرائتكم خبر عن الطب العسكرى يحتفل بالحصول على اعتراف دولى من المجلس الطبى العام ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة، نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة، ويعتبر المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو المجلس المسئول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمى عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، كما ألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية والتى توجت بالاعتراف الدولى من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة .

كما استعرض مدير التعليم الطبى بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الاعتراف، وتضمنت الاحتفالية عرض التقرير النهائى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC وتسليم شهادات الاعتراف من رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية ، فضلاً عن تسليم درع الكلية إلى رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة وتكريم المشاركين فى إجراءات الحصول على الاعتراف.

جدير بالذكر أن الاعتراف الدولى من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو تأكيد على قيام الكلية بتقديم تعليم طبى عالى الجودة يتطابق مع المعايير الموضوعة لكليات الطب فى المملكة المتحدة، وتعتبر كلية الطب بالقوات المسلحة أول كلية على مستوى العالم تحصل على هذا الإعتراف رفيع المستوي من كيان عريق كالمجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة وأول كلية تدرج ضمن قائمة المجلس الطبى العام مع نظيراتها من كليات الطب بالمملكة المتحدة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة.