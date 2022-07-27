السفير الفرنسي: زيارة ولي العهد تعزز شراكتنا الاستراتيجية

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه في "تويتر": "مرحبا من مطار الملك خالد الدولي.. يسعدني أن أسافر مع الخطوط السعودية إلى باريس للترحيب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا".
وأضاف أن الزيارة المرتقبة لولي العهد إلى فرنسا تأتي بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة، مبينا أن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
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