السفير الفرنسي: زيارة ولي العهد تعزز شراكتنا الاستراتيجية

رحب السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، بالزيارة الرسمية التي سيجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باريس، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه في "تويتر": "مرحبا من مطار الملك خالد الدولي.. يسعدني أن أسافر مع الخطوط السعودية إلى باريس للترحيب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا".

وأضاف أن الزيارة المرتقبة لولي العهد إلى فرنسا تأتي بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة، مبينا أن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.