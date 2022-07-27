فرانس إنفو : محمد بن سلمان لاعب رئيسي في الشرق الأوسط

يستعد قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حيث أكد الإليزيه اليوم الأربعاء أن ولي العهد سيلتقي الرئيس الفرنسي ويجري الطرفان مباحثات بعد ذلك يقيم الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان مساء الخميس الساعة 8:30 مساء في قصر الإليزيه.

وقالت شبكة راديو "فرانس إنفو" الفرنسية إن ماكرون كان عليه دعوة ولي العهد السعودي والجلوس على طاولة المباحثات وعقد الشراكات مع السعودية وتعزيز العلاقات بين البلدين لأن محمد بن سلمان يعد لاعبا رئيسيا في المنطقة خصوصا أن هناك الكثير من الملفات السياسية التي تحتاج إلى حلول من أبرزها الوضع في لبنان.

وعلى قدم وساق تجري الاستعداد في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس لاستقبال ولي العهد الذي يصل إلى فرنسا قادمًا من اليونان في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى أثينا يوم أمس في مستهل زيارته الرسمية وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اليوناني في مقدمة مستقبليه في المطار.

وبالأمس شرّف الأمير محمد بن سلمان، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

وقد شهد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.

وتجول ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.