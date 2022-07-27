غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، اليونان. وكان في مقدمة مودعي ولي العهد لدى مغادرته مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس، وعدد من المسؤولين. وبعث ولي العهد برقية شكر، لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال فيها إن الزيارة والمباحثات التي أجريت بين الجانبين أكدت أهمية العلاقة بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يغادر أثينا وفي مقدمة مودعيه نائب رئيس الوزراء اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.