بدء انسحاب المتظاهرين من الخضراء وسط بغداد - عاجل

وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين بدءوا بالانسحاب من المنطقة الخضراء".

يأتي ذلك عقب تغريدة لـ "محمد صالح العراقي"، خاطب فيها المتظاهرون قائلاً: "اذا شئتم الانسحاب فأني احترم القرار".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط قبل أن يقتحموها.

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.