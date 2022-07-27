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المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - اقتحم متظاهرون، اليوم الاربعاء، مبنى مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، ان "المتظاهرين اقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.


بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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