المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان (صور)

وقال مراسل الخليج 365، ان "المتظاهرين اقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.



بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.