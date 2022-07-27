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انت الان تتابع خبر مسؤول سرايا السلام: اياكم والمساس بالمتظاهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر المسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، اليوم الأربعاء، "من المساس بالمتظاهرين" في بغداد.
وقال الحميداوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الجماهير اقوى من الطغاة مهما تفرعنوا".
واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وأضاف، "اياكم والمساس بالمتظاهرين".
واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.