تسجيل ثلاث إصابات في صفوف المتظاهرين داخل الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ٣ اصابات في صفوف المتظاهرين داخل الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.