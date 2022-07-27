الأمن يطلق 'دخانيات' تجاه المتظاهرين في الخضراء - عاجل

وقال مصدر أمني لـ السومرية، إن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لابعاد المتظاهرين الذي اقتحموا المنطقة الخضراء".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وقال مراسل الخليج 365، إن "متظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.