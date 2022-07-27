المتظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء (صور)

وقال مراسل الخليج 365، إن "متظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.



وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.