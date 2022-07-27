شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: ملتزمون بتسوية الخلافات حول سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر، ودعم تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر التقى بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية للتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقل البيان عن المبعوث قوله «جئت لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن سد النهضة».