أمريكا: ملتزمون بتسوية الخلافات حول سد النهضة

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وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر التقى بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية للتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.ونقل البيان عن المبعوث قوله «جئت لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن سد النهضة».
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