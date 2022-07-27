12 قتيلا في هجوم انتحاري بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم نفذه انتحاري استهدف مقر إدارة مدينة مركا مركز إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو. وأشارت الأنباء الأولية إلى أن رئيس إدارة مدينة مركا عبدالله وافو كان من بين الأشخاص الذين قتلوا في التفجير الانتحاري. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

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