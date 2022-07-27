ماذا ستفعل عائلة شيرين مع بايدن؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت عائلة الصحفية شيرين أبوعاقلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بترتيب لقاء لها مع الرئيس جو بايدن.

وعقد الوزير أول لقاء شخصي مع شقيق أبو عاقلة، أنطون وابنته لينا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بعد اتصالين هاتفيين أمس. وأكدت العائلة في بيان نشرته لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق شيرين، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ»تويتر» «انتهت عائلتنا من الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن»، مشيرة إلى أنه رغم أن الأخير قدم بعض الالتزامات بشأن مقتل شيرين، إلا أن العائلة لا زالت تنتظر لترى ما إذا كانت هذه الإدارة سترد بشكل هادف على دعواتنا من أجل العدالة لشيرين.

وأضافت «أخبرنا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أن من واجبه حماية كل مواطن أمريكي، سنحمله هذا الواجب.

لا شيء مقبول أقل من تحقيق أمريكي يؤدي إلى مساءلة حقيقية»، مشيرة إلى أن العائلة لن تتوقف حتى لا تتحمل أي عائلة أمريكية أو فلسطينية نفس الألم الذي نعاني منه.

وتابعت «عبرنا لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن عن أهمية لقاء الرئيس جو بايدن، إن اللقاء معه سيثبت لعائلتنا أن قضية شيرين هي أولوية لهذه الإدارة.

نظرا لأنه لم يقابلنا في القدس، أتينا إلى واشنطن العاصمة. نريده أن يسمع منا مباشرة».

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن «التزم بالشفافية مع عائلتنا في المستقبل، ونتوقع استشارتنا واطلاعنا كل خطوة على الطريق».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من يلويو الماضي، «إن منسق الأمن الأمريكي، أكد أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا على الأرجح عن مقتل شيرين أبوعاقلة في 11 مايو الماضي بمخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.